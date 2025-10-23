به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارک روته» دبیرکل ناتو، روز گذشته -چهارشنبه- گفت که با فشار مستمر می‌توان « ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را برای آتش‌بس به میز مذاکره آورد.

روته پس از کنفرانس خبری مشترک با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: «من کاملا اطمینان دارم که با فشار پایدار، می‌توانیم پوتین را برای موافقت با آتش‌بس و سپس مذاکرات دیگر پس از آن، به میز مذاکره بکشانیم».

دبیرکل ناتو همچنین توضیح داد که با ترامپ در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و چگونگی مشارکت ناتو و اقداماتی که می‌توان برای متقاعد کردن پوتین به پذیرش آتش‌بس انجام داد، تبادل نظر کردند.

