فشار مستمر، پوتین را وادار به آتش‌بس می‌کند

دبیرکل ناتو گفت که با فشار مستمر می‌توان رئیس جمهور روسیه را برای پذیرش آتش‌بس با اوکراین متقاعد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارک روته» دبیرکل ناتو، روز گذشته -چهارشنبه- گفت که با فشار مستمر می‌توان   « ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را برای آتش‌بس به میز مذاکره آورد.

روته پس از کنفرانس خبری مشترک با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: «من کاملا اطمینان دارم که با فشار پایدار، می‌توانیم پوتین را برای موافقت با آتش‌بس و سپس مذاکرات دیگر پس از آن، به میز مذاکره بکشانیم».

دبیرکل ناتو همچنین توضیح داد که با ترامپ در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و چگونگی مشارکت ناتو و اقداماتی که می‌توان برای متقاعد کردن پوتین به پذیرش آتش‌بس انجام داد، تبادل نظر کردند.

 

