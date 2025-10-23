خبرگزاری کار ایران
شمار تلفات سیل در مکزیک به ۷۸ نفر رسید

شمار تلفات سیل در مکزیک به ۷۸ نفر رسید
تعداد کشته‌شدگان باراش‌های شدید و سیل در مکزیک به ۷۸ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات مکزیکی روزگذشته -چهارشنبه- اعلام کردند که  تعداد کشته‌شدگان باران‌های شدید و سیل ابتدای ماه میلادی جاری، تاکنون به  ۷۸ نفر رسیده، در حالی که تیم‌های امداد و نجات همچنان به جستجوی مفقودان ادامه می‌دهند.

بارش‌ها  و سیل، ابتدای ماه میلادی جاری  پنج ایالت در سراسر مکزیک را تحت تاثیر قرار داد و باعث اختلال در خدمات، خطوط ارتباطی و بزرگراه‌ها شد و هزاران آواره و همچنین ده‌ها کشته و مفقود در چندین ایالت برجای گذاشت.

«کلودیا شینبائوم»  رئیس جمهور مکزیک، اعلام کرد: «جسد دو نفر که قبلا مفقود شده بودند، پیدا شده، در حالی که ۲۳ نفر همچنان مفقود هستند».

شینبائوم در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که منابعی برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری اختصاص داده شده است.

 

