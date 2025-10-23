خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست شورای اروپا با هدف گفت‌وگو درباره مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه

نشست شورای اروپا با هدف گفت‌وگو درباره مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه
کد خبر : 1704054
لینک کوتاه کپی شد.

شورای اروپا نشستی در رابطه با مصادره احتمالی دارایی‌های مسدود شده روسیه و ادامه حمایت‌ها از اوکراین برگزار می‌کند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اعضای شورای اروپا در اجلاس امروز -پنجشنبه- در مورد مصادره احتمالی دارایی‌های مسدود شده روسیه و تبادل نظر در مورد بیستمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه گفت‌وگو خواهند کرد.

«آنتونیو کوستا»  رئیس شورای اروپا، در نامه دعوتی به رهبران اتحادیه اروپا نوشت: «ما در مورد چگونگی افزایش حمایت خود از اوکراین، یعنی با تایید مجدد تعهد خود برای ارائه حمایت مالی به این کشور برای سال‌های آینده و با بررسی گزینه‌های احتمالی بر اساس دارایی‌های مسدود شده روسیه، بحث خواهیم کرد».

کوستا اعلام کرد که در بحث در مورد اوکراین، تلاش‌های این بلوک برای افزایش فشار بر روسیه به عنوان یک الزام ضروری جهت دستیابی به صلح عادلانه و پایدار بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت، در این نشست، تسریع کار برای آمادگی دفاعی مشترک اروپا در بحبوحه حملات پهپادی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی افزایش رقابت‌پذیری این بلوک در پرتو ممنوعیت کامل واردات انرژی از روسیه، بحث خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ