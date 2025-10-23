به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اعضای شورای اروپا در اجلاس امروز -پنجشنبه- در مورد مصادره احتمالی دارایی‌های مسدود شده روسیه و تبادل نظر در مورد بیستمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه گفت‌وگو خواهند کرد.

«آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا، در نامه دعوتی به رهبران اتحادیه اروپا نوشت: «ما در مورد چگونگی افزایش حمایت خود از اوکراین، یعنی با تایید مجدد تعهد خود برای ارائه حمایت مالی به این کشور برای سال‌های آینده و با بررسی گزینه‌های احتمالی بر اساس دارایی‌های مسدود شده روسیه، بحث خواهیم کرد».

کوستا اعلام کرد که در بحث در مورد اوکراین، تلاش‌های این بلوک برای افزایش فشار بر روسیه به عنوان یک الزام ضروری جهت دستیابی به صلح عادلانه و پایدار بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت، در این نشست، تسریع کار برای آمادگی دفاعی مشترک اروپا در بحبوحه حملات پهپادی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی افزایش رقابت‌پذیری این بلوک در پرتو ممنوعیت کامل واردات انرژی از روسیه، بحث خواهند کرد.

