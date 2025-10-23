روبیو هشدار داد:
الحاق کرانه باختری، آتشبس غزه را به خطر میاندازد
وزیرخارجه آمریکا، هشدار داد که اقدامات رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری، تهدیدی برای توافق آتشبس غزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارکو روبیو» وزیر خارجه ایالات متحده، روز گذشته -چهارشنبه- پس از آنکه پارلمان رژیم صهیونیستی گامی به سوی الحاق بخشهایی از کرانه باختری اشغالی برداشت، هشدار داد که این اقدام توافق آتشبس غزه را تهدید میکند.
روبیو پیش از عزیمت به اراضی اشغالی در جمع خبرنگاران گفت: «فکر میکنم رئیس جمهور مطمئن شده است که این چیزی نیست که ما بتوانیم در حال حاضر از آن حمایت کنیم. و ما فکر میکنیم که این حتی برای توافق صلح تهدیدآمیز است».
هشدار روبیو پس از آن اعدام شد که پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، دو لایحه مربوط به الحاق را در جلسه مقدماتی روز چهارشنبه تصویب کرد.