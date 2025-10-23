خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

لغو محدودیت‌های حملات کی‌یف به خاک روسیه صحت ندارد

لغو محدودیت‌های حملات کی‌یف به خاک روسیه صحت ندارد
کد خبر : 1704011
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا گزارش لغو محدودیت‌های حملات کی‌یف به داخل روسیه با موشک‌های دوربرد توسط ایالات متحده را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»  رئیس جمهور آمریکا، گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر لغو محدودیت‌های حملات اوکراین به داخل روسیه توسط آمریکا را خبری جعلی دانست و آنرا رد کرد.

ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «داستان وال استریت ژورنال در مورد موافقت آمریکا با اجازه اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد در عمق روسیه، خبر جعلی است.  آمریکا هیچ ارتباطی با این موشک‌ها، از هر کجا که آمده باشند یا اینکه اوکراین با آنها چه می‌کند، ندارد».

پیش از این، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن محدودیت کلیدی استفاده اوکراین از برخی موشک‌های غربی برای حملات در داخل روسیه را لغو کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ