به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر لغو محدودیت‌های حملات اوکراین به داخل روسیه توسط آمریکا را خبری جعلی دانست و آنرا رد کرد.

ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «داستان وال استریت ژورنال در مورد موافقت آمریکا با اجازه اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد در عمق روسیه، خبر جعلی است. آمریکا هیچ ارتباطی با این موشک‌ها، از هر کجا که آمده باشند یا اینکه اوکراین با آنها چه می‌کند، ندارد».

پیش از این، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن محدودیت کلیدی استفاده اوکراین از برخی موشک‌های غربی برای حملات در داخل روسیه را لغو کرده است.

انتهای پیام/