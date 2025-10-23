خبرگزاری کار ایران
هشدار قاطع کاراکاس به واشنگتن؛ مادورو از زرادخانه موشکی روسی ونزوئلا پرده برداشت

رئیس‌جمهور ونزوئلا با اشاره به افزایش تهدیدات نظامی آمریکا، از در اختیار داشتن هزاران موشک ضد هوایی ساخت روسیه خبر داد و تاکید کرد کشورش برای دفاع از حاکمیت ملی در برابر هرگونه تجاوز احتمالی آماده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  رویترز، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشورش هزاران موشک ضدهوایی روسی در اختیار دارد و آماده است در صورت هرگونه تجاوز از حاکمیت ملی خود دفاع کند.

مادورو گفت: «هر نیروی نظامی در جهان می‌داند که موشک‌های ایگلا-اس چه قدرتی دارند و ونزوئلا دست‌کم پنج‌هزار فروند از این موشک‌ها را در اختیار دارد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا در ماه سپتامبر مجموعه‌ای از حملات را در سواحل ونزوئلا انجام داد و مدعی شد این عملیات‌ها علیه قایق‌هایی بوده که در قاچاق مواد مخدر نقش داشته‌اند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تاکید کرد کشورش برای دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی آماده است.

 

