هشدار قاطع کاراکاس به واشنگتن؛ مادورو از زرادخانه موشکی روسی ونزوئلا پرده برداشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشورش هزاران موشک ضدهوایی روسی در اختیار دارد و آماده است در صورت هرگونه تجاوز از حاکمیت ملی خود دفاع کند.

مادورو گفت: «هر نیروی نظامی در جهان می‌داند که موشک‌های ایگلا-اس چه قدرتی دارند و ونزوئلا دست‌کم پنج‌هزار فروند از این موشک‌ها را در اختیار دارد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا در ماه سپتامبر مجموعه‌ای از حملات را در سواحل ونزوئلا انجام داد و مدعی شد این عملیات‌ها علیه قایق‌هایی بوده که در قاچاق مواد مخدر نقش داشته‌اند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تاکید کرد کشورش برای دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی آماده است.

