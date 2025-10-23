آمریکا دو غول نفتی روسیه را تحریم کرد؛ ترامپ: گفتوگوهایم با پوتین واقعا به جایی نمیرسد
دولت آمریکا در ادامه سیاستهای فشار حداکثری علیه مسکو، از اعمال تحریمهای جدید علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، «روسنِفت» و «لوکاویل»، خبر داد. کاخ سفید مدعی است این اقدام با هدف واداشتن کرملین به پذیرش گفتوگوهای صلح در اوکراین انجام میشود.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه پس از دیدار با مارک روته،» دبیرکل ناتو، اعلام کرد: «هر بار که با ولادیمیر صحبت میکنم، گفتوگوهای خوبی داریم، اما به جایی نمیرسند. واقعا به جایی نمیرسند.»
تحریمهای تازه واشنگتن تنها یک روز پس از آن اعلام شد که ترامپ دیدار برنامهریزیشده خود با رئیسجمهور روسیه در بوداپست را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.
در همین حال، منابع خبری گزارش دادند روسیه روز گذشته با انجام حملهای سنگین به مناطق مختلف اوکراین، دستکم هفت نفر از جمله چند کودک را کشته است؛ حملهای که همزمان با افزایش فشارهای غرب بر مسکو، تنشها در جبهه اوکراین را بار دیگر شعلهور کرده است.
همزمان، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که متولی تحریمهای این کشور است روز چهارشنبه اعلام کرد که ضرورت تحریمهای جدید علیه روسیه به دلیل «امتناع پوتین از پایان دادن به این جنگ بیمعنا» است. او گفت شرکتهای نفتی روسنفت و لوکاویل، ماشین جنگی کرملین را تامین مالی میکنند.
ترامپ در حالی که در دفتر بیضی کاخ سفید در کنار روته حضور داشت، ابراز امیدواری کرد تحریمهای جدید واشنگتن علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، زمینهساز پیشرفت در روند صلح شود.
ترامپ این بسته تحریمی را «عظیم» توصیف کرد و گفت: «اگر روسیه با توقف جنگ موافقت کند، امیدوارم بتوانیم به سرعت این تحریمها را لغو کنیم.»
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد مسکو در قبال بحران اوکراین، اظهار داشت که «رئیسجمهور روسیه صلح را جدی نمیگیرد» و تاکید کرد واشنگتن به فشارهای خود بر کرملین تا تحقق توافق صلح ادامه خواهد داد.