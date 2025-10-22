مجوز ترامپ‌ به سیا برای انجام اقدامات تهاجمی علیه ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) اجازه داده است تا به عنوان بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر، «اقدامات تهاجمی» علیه دولت ونزوئلا انجام دهد.

این روزنامه گزارش داد که ترامپ در عین حال مستقیماً دستور تلاش برای سرنگونی «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا نداده است.

این روزنامه با استناد به دو منبع که ظاهراً با محتوای سند محرمانه امضا شده توسط ترامپ آشنا هستند، خاطرنشان کرد که این سند به «مجوز اقدام تهاجمی این سازمان علیه دولت ونزوئلا و قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط» اشاره دارد.

در عین حال، واشنگتن پست تصریح کرد که این سند «صراحتاً به سیا دستور سرنگونی مادورو را نمی‌دهد، اما گام‌هایی را که می‌تواند به این نتیجه منجر شود، مجاز می‌کند.»

این روزنامه همچنین گزارش داد که به گفته منابعش، سیا در حال حاضر پرسنل بیشتری را برای جمع‌آوری اطلاعات به منطقه اعزام کرده است.

انتهای پیام/