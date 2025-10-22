فؤاد حسین: در گذشته میانجیگر ایران و آمریکا بودیم

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق گفت که کشورش با ترکیه به توافقی بر سر رهاسازی آب به سمت دو رود دجله و فرات دست یافته است.

وی در مصاحبه اختصاصی با این پایگاه خبری در لوکزامبورگ درباره اینکه آیا خطری عراق را به واسطه آمریکا یا اسرائیل تهدید می‌کند، گفت: «نمی‌دانم، اگر حمله کنند، به من خبر نخواهند داد و به هیچ کس خبر نخواهند داد.»

وزیر خارجه عراق درباره اینکه عراق میان آمریکا و ایران میانجیگری می‌کند، توضیح داد: «نه، در گذشته بوده، اما اکنون مسئله سخت شده است، سیاست آمریکا تغییر کرده است. هنگامی که بایدن و تیمش آمدند، تمایل به تداوم مذاکرات داشتند. در مدتی ما میانجیگر بودیم و سپس عمان میانجیگر شد. ما اطلاع داشتیم و در هماهنگی کامل بودیم.»

فؤاد حسین در ادامه بیان کرد: «آن زمان، از آمریکایی‌ها و از ایرانی‌ها درباره روند مذاکرات مطلع می‌شدیم اما اکنون همانطور که واضح است، مذاکراتی میان آمریکا و ایران وجود ندارد.»

