فؤاد حسین: در گذشته میانجیگر ایران و آمریکا بودیم
وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه کشورش در گذشته واسطه میان ایران و آمریکا برای مذاکره غیرمستقیم بوده، گفت که اکنون مذاکراتی میان دو کشور وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق گفت که کشورش با ترکیه به توافقی بر سر رهاسازی آب به سمت دو رود دجله و فرات دست یافته است.

وی در مصاحبه اختصاصی با این پایگاه خبری در لوکزامبورگ درباره اینکه آیا خطری عراق را به واسطه  آمریکا یا اسرائیل تهدید می‌کند، گفت: «نمی‌دانم، اگر حمله کنند، به من خبر نخواهند داد و به هیچ کس خبر نخواهند داد.»

وزیر خارجه عراق درباره اینکه عراق میان آمریکا و ایران میانجیگری می‌کند، توضیح داد: «نه، در گذشته بوده، اما اکنون مسئله سخت شده است، سیاست آمریکا تغییر کرده است. هنگامی که بایدن و تیمش آمدند، تمایل به تداوم مذاکرات داشتند. در مدتی ما میانجیگر بودیم و سپس عمان میانجیگر شد. ما اطلاع داشتیم و در هماهنگی کامل بودیم.»

فؤاد حسین در ادامه بیان کرد: «آن زمان، از آمریکایی‌ها و از ایرانی‌ها درباره روند مذاکرات مطلع می‌شدیم اما اکنون همانطور که واضح است، مذاکراتی میان آمریکا و ایران وجود ندارد.»

