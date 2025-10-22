خبرگزاری کار ایران
سیارتو:

حکم بازداشت پوتین را اجرا نمی‌کنیم

وزیرخارجه مجارستان گفت که این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رئیس جمهور روسیه را اجرا نمی‌کند.

به  گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه و تجارت مجارستان گفت که دولت این کشور از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در صورت ورود وی به بوداپست جهت دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، پیروی نمی‌کند.

سیارتو   در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان  ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا برای سفر رهبر روسیه به مجارستان جهت شرکت در نشست بوداپست  مانع تراشی نکند. 

دیپلمات ارشد مجارستانی توضیح داد: «رئیس جمهور پوتین در تابستان در خاک ایالات متحده بود و دستگیر نشد، اگر او به مجارستان بیاید هم دستگیر نخواهد شد، و امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در مسیر پرواز احتمالی وی به مجارستان قرار دارند اجازه  دهند تا از طریق آسمان آنها پرواز کند چرا که امیدی برای دست یابی به صلح وجود دارد».

وی یادآور شد که مجارستان پیشتر خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعمال کرده و احکام این نهاد را به رسمیت نمی‌شناسد.

 

