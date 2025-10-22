خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه ژاپن:

متعهد به حل مناقشه جزایر کوریل با روسیه هستیم

وزیرخارجه جدید ژاپن گفت که دولت این کشور خواستار حل‌وفصل مناقشه جزایر کوریل و امضای معاهده صلح با روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «توشیمیتسو موتگی» وزیرخارجه جدید ژاپن اعلام کرد که دولت جدید به رهبری «سانائه تاکاچی» به هدف خود برای حل‌و‌فصل مسائل مرتبط با جزایر کوریل و دست‌یابی به یک معاهده صلح با روسیه متعهد است.

موتگی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود از زمان انتخاب به عناون وزیرخارجه ژاپن گفت: «ما همچنان به موضع خود مبنی بر حل‌وفصل مسئله مالکیت چهار جزیره شمالی (نامی که ژاپن برای بخش جنوبی جزایر کوریل انتخاب کرده است) و انعقاد یک معاهده صلح پایبند خواهیم بود».

وی افزود: «در حال حاضر امکان هرگونه پیشرفتی در مذاکرات معاهده صلح با روسیه منتفی است».

 

