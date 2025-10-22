ترامپ به دنبال غرامت ۲۳۰ میلیون دلاری از وزارت دادگستری

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، یک منبع آگاه گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درحال درخواست غرامت حدود ۲۳۰ میلیون دلار از وزارت دادگستری ایالات متحد به دلیل تحقیقات فدرال است.هرگونه توافقی در نهایت ممکن است توسط مقامات ارشد وزارت‌ خانه که از او دفاع کرده‌اند یا افراد نزدیک به او تایید شود.

بر اساس این گزارش، چنین وضعیتی در تاریخ ایالات متحده بی سابقه است، اینکه ترامپ که کاندید ریاست جمهوری بود از سوی نیروهای فدرال تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتا پیروز انتخابات شد و دولتی را به دست گرفت که اکنون باید ادعای وی را بررسی کند.

این وضعیت همچنین آشکارترین نمونه از تضادهای اخلاقی بالقوه‌ای است که تاکنون با انتصاب وکلای سابق رئیس جمهور در راس وزارت دادگستری ایجاد شده است.

