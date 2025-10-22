نماینده ترامپ در عراق؛ از فروش ماریجوانا تا ماموریت سیاسی!

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، انتصاب مارک سافایا به عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور عراق همچنان در رسانه‌های آمریکا خبرساز است. سافایا که ۴۰ سال دارد و پیش‌تر صاحب یک فروشگاه رسمی ماریجوانا در دیترویت بوده، حالا توجه تحلیلگران و مردم را به خود جلب کرده است.

انتقادات وقتی بیشتر شد که مشخص شد سافایا هیچ تجربه‌ای در کارهای دولتی یا دیپلماتیک ندارد و فعالیتش در سیاست بیشتر محدود به حمایت مالی از کمپین ترامپ بوده است. با این حال، برخی منابع می‌گویند که او به خاطر ارتباطات قوی‌اش در منطقه و اصالت عراقی‌اش برای این سمت انتخاب شده است.

موضوع بحث‌برانگیز دیگر، تضاد آشکار این انتصاب با مواضع پیشین ترامپ است. او که بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود خواستار اعدام فروشندگان مواد مخدر شده بود، حالا یکی از آن‌ها را به ماموریتی حساس در منطقه غرب آسیا فرستاده است.

سافایا فعلا واکنشی رسمی به حواشی مطرح‌شده نشان نداده، اما ناظران معتقدند عملکرد او در عراق می‌تواند محک مهمی برای اعتبار سیاسی‌اش باشد.

انتهای پیام/