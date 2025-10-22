خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عربستان و پاکستان

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عربستان و پاکستان
کد خبر : 1703512
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه عربستان و پاکستان تلفنی گفت‌وگو و درباره تحولات منطقه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا بهع نقل از روسیا الیوم، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان و «اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

این مکالمه تلفنی چند روز پس از میانجیگری دیپلماتیک عربستان در کنار ترکیه و قطر و کمک به ایجاد فضایی برای گفت‌وگو میان پاکستان و افغانستان انجام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ