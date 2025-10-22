به گزارش ایلنا بهع نقل از روسیا الیوم، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان و «اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

این مکالمه تلفنی چند روز پس از میانجیگری دیپلماتیک عربستان در کنار ترکیه و قطر و کمک به ایجاد فضایی برای گفت‌وگو میان پاکستان و افغانستان انجام شده است.

