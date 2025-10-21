به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، اعلام کرد که روند اجرای آتش‌بس در غزه فراتر از انتظار پیش می‌رود و واشنگتن از نتایج به‌دست‌آمده «بسیار خرسند» است.

ویتکاف در نشست خبری مشترک با چند مقام ارشد آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی گفت: «امضای توافق آتش‌بس به‌خودی‌خود چالش بزرگی بود، اما مرحله اجرا از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، و در حال حاضر پیشرفت‌ها حتی فراتر از پیش‌بینی‌های ما بوده است».

وی افزود که مرکز تحت مدیریت آمریکا در اسرائیل که مأموریت نظارت بر اجرای آتش‌بس را بر عهده دارد، می‌تواند «الگویی برای پایان سایر درگیری‌ها» در آینده باشد.

فرستاده ویژه آمریکا ادامه داد: «در جریان این روند، تجربه‌های بسیاری کسب کرده‌ایم و در حال شناخت ظرایف و پیچیدگی‌های لازم برای گذار از جنگ به صلح هستیم»

