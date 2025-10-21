خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف:

روند اجرای آتش‌بس در غزه فراتر از انتظار پیش می‌رود

روند اجرای آتش‌بس در غزه فراتر از انتظار پیش می‌رود
کد خبر : 1703378
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، اعلام کرد که روند اجرای آتش‌بس در غزه فراتر از انتظار پیش می‌رود و واشنگتن از نتایج به‌دست‌آمده «بسیار خرسند» است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، اعلام کرد که روند اجرای آتش‌بس در غزه فراتر از انتظار پیش می‌رود و واشنگتن از نتایج به‌دست‌آمده «بسیار خرسند» است.

ویتکاف در نشست خبری مشترک با چند مقام ارشد آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی گفت: «امضای توافق آتش‌بس به‌خودی‌خود چالش بزرگی بود، اما مرحله اجرا از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، و در حال حاضر پیشرفت‌ها حتی فراتر از پیش‌بینی‌های ما بوده است».

وی افزود که مرکز تحت مدیریت آمریکا در اسرائیل که مأموریت نظارت بر اجرای آتش‌بس را بر عهده دارد، می‌تواند «الگویی برای پایان سایر درگیری‌ها» در آینده باشد.

فرستاده ویژه آمریکا ادامه داد: «در جریان این روند، تجربه‌های بسیاری کسب کرده‌ایم و در حال شناخت ظرایف و پیچیدگی‌های لازم برای گذار از جنگ به صلح هستیم»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ