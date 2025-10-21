رهبر انصارالله یمن؛
یمن برای ازسرگیری عملیات، آمادگی کامل دارد
رهبر جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد که چنانچه دشمن اسرائیلی بار دیگر به جنایات و محاصره و گرسنگی دادن به مردم فلسطین بازگردد، یمن «در آمادگی کامل» برای ازسرگیری عملیات و ارتقاء سطح درگیری به سطوح بالاتر خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنانی بهمناسبت تشییع «محمد الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن (فریق الرکن)، تأکید کرد که چنانچه دشمن اسرائیلی بار دیگر به جنایات و محاصره و گرسنگی دادن مردم فلسطین بازگردد، یمن «در آمادگی کامل» برای ازسرگیری عملیات و ارتقاء سطح درگیری به سطوح بالاتر خواهد بود.
الحوثی در این سخنرانی که همزمان با حضور گسترده مردم در مراسمِ تشییع برگزار شد، شرکت گسترده و باشکوه مردم در مراسم را نشانه «ثبات موضع و پیامهای مهم» آنها توصیف کرد و گفت که حرکت مردم «نشانهای از بلوغ، حکمت و مسئولیتپذیری در بالاترین سطوح» بوده است.
وی همچنین از سختیها و شدت مواجهه یمنیها در دو سال اخیر بهعنوان دورانی «بسیار خطیر» یاد کرد.
رهبر انصارالله با انتقاد از گروههایی که در جهت منافع اسرائیل حرکت کردهاند، آن رفتارها را «شرمآور» خواند و افزود که برخی ارتشها و دول منطقهای در مواضع خود نسبت به حضور و تهدید آمریکا و اسرائیل محاسباتی انجام دادهاند، اما «شرایط سخت و مقایسه امکانات دشمن با آنچه ما در اختیار داریم، نتوانست روحیه و جهتگیری حرکت ما را تغییر دهد».
الحوثی در ادامه افزود که مسیر مقابله و کارزار مقاومت در همه مراحل گذشته — از ۱۰ سال پیش تا کنون — روندی تصاعدی در ارتقاء عملکرد جهادی، ساخت توانمندیها و تجمیع تجربهها داشته است.
وی از «موفقیت بزرگ» در بسیج و آموزش بیش از یکمیلیون مجاهد خبر داد و گفت روند بسیج با شتاب ادامه خواهد یافت.
عبدالملک الحوثی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار داشت که «یمن نخستین کشور عربی از حیث صنعت و تولیدات جنگی» بوده و در حوزه صنایع دفاعی از تولید مسلسل و اسلحه سبک تا کلاشینکف، تجهیزات توپخانه، سلاحهای تکتیرانداز، تاکتیکهای پهپادی و موشکهای بالستیک و کروز پیش رفته است.
رهبر انصارالله همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت که پس از توافق اخیر در لبنان، دشمن اسرائیلی همچنان به نقض آتشبس و ارتکاب جنایات روزانه علیه فلسطینیان ادامه میدهد. وی در این چارچوب از لزوم واکنش دیپلماتیک و سیاسی قوی و اعتراضهای بینالمللی سخن گفت و خواستار طرح شکایت فوری نزد شورای امنیت علیه تجاوزات اسرائیل شد.
الحوثی درباره شهید الغماری نیز یادآور شد که وی برآمده از «هویت ایمانی» مردم یمن بود و از ویژگیهای بارز شخصیتی او «روح ابتکار و شتاب در انجام وظایف جهادی» بوده است.
بهگفته رهبر انصارالله، مراسم تشییع در صنعا با عنوان «روز وفاداری به خادمان وفادار» و با حضور صدها هزار نفر برگزار شد