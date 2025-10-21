اخراج اولین تبعه افغان از اتریش، از زمان به قدرت رسیدن طالبان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اتریش امروز -سه‌شنبه- برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در چهار سال پیش، یک تبعه افغان را به کشورش بازگرداند.

همچنین دولت ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران در وین اعلام کرد که به زودی موارد بیشتری از این دست انجام خواهد شد.

«کریستین استوکر» صدراعظم اتریش از حزب محافظه‌کار مردم اتریش در پلتفرم ایکس نوشت: «‌صبح امروز، مردی که به جرایم جدی محکوم شده بود به کابل اخراج شد، اولین اخراج به افغانستان از سال ۲۰۲۱».

وی افزود: «بنابراین اتریش پیام روشنی ارسال می‌کند، عدم تحمل برای هر کسی که با ارتکاب جرایم جنایی حق اقامت خود را از دست داده است».

دولت اتریش، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را در اولویت اصلی خود قرار داده است و ظاهرا با تمرکز بر یکی از مسائل اصلی خود، به دنبال کاهش حمایت از حزب راست افراطی آزادی یا اف‌او‌پی است.

