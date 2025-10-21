گوستاوو پترو:
ترامپ درحال آمادهسازی برای حمله به ونزوئلا است
رئیسجمهور کلمبیا گفت که رئیسجمهور ایالات متحده در حال آمادهسازی برای حمله به ونزوئلا برای کنترل نفت است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا، از اقدامات ایالات متحده علیه ونزوئلا انتقاد کرده و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، را به تلاش برای حمله به ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور تصرف نفت این کشور متهم کرده است.
پترو گفت: «او (ترامپ) در حال آماده شدن برای حمله به ونزوئلا است. این به دلیل تجارت مواد مخدر نیست، این یک دروغ است. این فقط بهانهای برای حمله به ونزوئلا است چرا که آنها (ایالات متحده) میخواهند نفت را کنترل کنند».
پترو همچنین پس از حملات به کشتیهای ونزوئلا که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد، ایالات متحده را به استفاده از زور بیش از حد متهم و تاکید کرد که این اقدامات قوانین بینالمللی را نقض میکند.