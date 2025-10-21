به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، بر لزوم حفظ آتش‌بس در غزه تاکید کرد.

وی گفت: «ما در حال تعامل با شرکای عرب، اروپایی و آمریکایی خود برای بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه هستیم.»

وی افزود: «ما از شورای امنیت می‌خواهیم که قطعنامه‌ای فوری درمورد غزه تصویب کند تا چارچوبی برای حکومت‌داری و امنیت ایجاد شود».

ماکرون عنوان کرد که این کشور خواستار ورود کمک‌های انسانی به غزه و بازگشایی جاده‌ها در این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی است.

