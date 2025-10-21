ماکرون:
از شورای امنیت میخواهیم که قطعنامهای فوری درمورد غزه تصویب کند
رئیسجمهور فرانسه، بر لزوم حفظ آتشبس در غزه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، بر لزوم حفظ آتشبس در غزه تاکید کرد.
وی گفت: «ما در حال تعامل با شرکای عرب، اروپایی و آمریکایی خود برای بازگشایی گذرگاههای نوار غزه و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه هستیم.»
وی افزود: «ما از شورای امنیت میخواهیم که قطعنامهای فوری درمورد غزه تصویب کند تا چارچوبی برای حکومتداری و امنیت ایجاد شود».
ماکرون عنوان کرد که این کشور خواستار ورود کمکهای انسانی به غزه و بازگشایی جادهها در این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی است.