خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اطلاعات مصر به اراضی اشغالی سفر می‌کند

رئیس اطلاعات مصر به اراضی اشغالی سفر می‌کند
کد خبر : 1703255
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اطلاعات مصر به اراضی اشغالی سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «حسن رشاد» مدیر کل اطلاعات مصر، امروز -سه‌شنبه- به اراضی اشغالی سفر می‌کند و قرار است در آنجا سلسله جلساتی با مقامات رژیم صهیونیستی برای بحث در مورد تحکیم آتش‌بس در نوار غزه برگزار کند.

هدف از این مذاکرات تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و رفع موانع اجرای پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، است.

در حاشیه این سفر، رئیس کل اطلاعات مصر همچنین با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه که در حال حاضر در اراضی اشغالی به سر می‌برد، دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ