رئیس اطلاعات مصر به اراضی اشغالی سفر میکند
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «حسن رشاد» مدیر کل اطلاعات مصر، امروز -سهشنبه- به اراضی اشغالی سفر میکند و قرار است در آنجا سلسله جلساتی با مقامات رژیم صهیونیستی برای بحث در مورد تحکیم آتشبس در نوار غزه برگزار کند.
هدف از این مذاکرات تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه و رفع موانع اجرای پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، است.
در حاشیه این سفر، رئیس کل اطلاعات مصر همچنین با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه که در حال حاضر در اراضی اشغالی به سر میبرد، دیدار خواهد کرد.