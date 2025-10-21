خبرگزاری کار ایران
تحرکات نظامی غیرعادی آمریکا در پایگاه الحریر

تحرکات نظامی غیرعادی آمریکا در پایگاه الحریر
منابع محلی در اقلیم کردستان عراق از تحرکات نظامی غیرعادی آمریکا در پایگاه الحریر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از کردستان۲۴، منابع محلی در اقلیم کردستان عراق از تحرکات نظامی غیرعادی آمریکا در پایگاه الحریر خبر دادند.

‌یک منبع آگاه در اقلیم شمالی عراق امروز -سه‌شنبه- از فعالیت غیرعادی بالگردهای شنوک آمریکایی در پایگاه الحریر خبر داده است.

‌این منبع افزود که فعالیت غیرعادی بالگردهای شنوک آمریکا در پایگاه الحریر در نزدیکی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق رصد شده است.

‌به گفته این منبع، از ساعات اولیه بامداد امروز شاهد فعالیت گسترده و غیر عادی بالگردهای شنوک حامل تجهیزات و نیرودر پایگاه الحریر بوده است، جایی که نظامیان آمریکایی در آن استقرار دارند.

