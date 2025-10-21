خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی‌اف محدودیت‌های ترانزیت به ارمنستان را لغو کرد

علی‌اف محدودیت‌های ترانزیت به ارمنستان را لغو کرد
کد خبر : 1703218
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان اعلام کرد که باکو تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را لغو کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان  اعلام کرد که باکو تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را لغو کرده است.

‌«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان   پس از دیدار با «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان گفت: «آذربایجان تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را که از زمان اشغال وجود داشته، لغو کرده است. اولین محموله ترانزیتی از این نوع، محموله غلات قزاقستان به ارمنستان بود.»

به گزارش خبرگزاری آپا، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان افزود: «من معتقدم که این همچنین نشانه خوبی است که صلح بین آذربایجان و ارمنستان دیگر فقط روی کاغذ نیست، بلکه در عمل نیز برقرار است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ