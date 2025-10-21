به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان اعلام کرد که باکو تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را لغو کرده است.

‌«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان پس از دیدار با «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان گفت: «آذربایجان تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را که از زمان اشغال وجود داشته، لغو کرده است. اولین محموله ترانزیتی از این نوع، محموله غلات قزاقستان به ارمنستان بود.»

به گزارش خبرگزاری آپا، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان افزود: «من معتقدم که این همچنین نشانه خوبی است که صلح بین آذربایجان و ارمنستان دیگر فقط روی کاغذ نیست، بلکه در عمل نیز برقرار است.»

