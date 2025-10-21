السیسی به بروکسل رفت

به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر امروز -سه‌شنبه- به بروکسل رفت تا ریاست هیئت مصر در اجلاس مصر و اروپا را که فردا چهارشنبه ۲۲ اکتبر برگزار می‌شود، برعهده گیرد.

این نخستین اجلاس در سطح خود میان مصر و اتحادیه اروپا است.

السیسی در این سفر، دیدارهای مهمی با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا خواهد داشت و با برخی از رهبران اروپا و پادشاه بلژیک نیز دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/