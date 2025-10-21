خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

السیسی به بروکسل رفت

السیسی به بروکسل رفت
کد خبر : 1703177
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور مصر برای شرکت در نخستین اجلاس مصر و اتحادیه اروپا که قرار است در بلژیک برگزار شود، به بروکسل رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر  امروز -سه‌شنبه- به بروکسل رفت تا ریاست هیئت مصر در اجلاس مصر و اروپا را که فردا چهارشنبه ۲۲ اکتبر برگزار می‌شود، برعهده گیرد.

 این نخستین اجلاس در سطح خود میان مصر و اتحادیه اروپا است.

السیسی در این سفر، دیدارهای مهمی با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا خواهد داشت و با برخی از رهبران اروپا و پادشاه بلژیک نیز دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ