السیسی به بروکسل رفت
رئیس جمهور مصر برای شرکت در نخستین اجلاس مصر و اتحادیه اروپا که قرار است در بلژیک برگزار شود، به بروکسل رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر امروز -سهشنبه- به بروکسل رفت تا ریاست هیئت مصر در اجلاس مصر و اروپا را که فردا چهارشنبه ۲۲ اکتبر برگزار میشود، برعهده گیرد.
این نخستین اجلاس در سطح خود میان مصر و اتحادیه اروپا است.
السیسی در این سفر، دیدارهای مهمی با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا خواهد داشت و با برخی از رهبران اروپا و پادشاه بلژیک نیز دیدار خواهد کرد.