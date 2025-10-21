خبرگزاری کار ایران
جامعه بین‌المللی باید از مردم فلسطین محافظت کند

امیر قطر گفت که آنچه در غزه اتفاق افتاد نسل‌کشی بود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، امیر قطر گفت که آنچه در غزه اتفاق افتاد نسل‌کشی است. 

وی گفت:‌ «ما نقض‌ها و اقدامات اسرائیل و نقض مداوم آتش‌بس را محکوم می‌کنیم.  اسرائیل با تجاوز خود علیه کشوری که به عنوان میانجی عمل می‌کند، تمام قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نقض کرده است.»‌

وی افزود: «جامعه بین‌المللی باید از مردم فلسطین محافظت کند و اطمینان حاصل کند که عاملان نسل‌کشی از پاسخگویی فرار نمی‌کنند.»

امیر قطر افزود: «ما تأیید می‌کنیم که نوار غزه بخش جدایی‌ناپذیری از کشور واحد فلسطین است.»

 

