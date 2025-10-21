به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، امیر قطر گفت که آنچه در غزه اتفاق افتاد نسل‌کشی است.

وی گفت:‌ «ما نقض‌ها و اقدامات اسرائیل و نقض مداوم آتش‌بس را محکوم می‌کنیم. اسرائیل با تجاوز خود علیه کشوری که به عنوان میانجی عمل می‌کند، تمام قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نقض کرده است.»‌

وی افزود: «جامعه بین‌المللی باید از مردم فلسطین محافظت کند و اطمینان حاصل کند که عاملان نسل‌کشی از پاسخگویی فرار نمی‌کنند.»

امیر قطر افزود: «ما تأیید می‌کنیم که نوار غزه بخش جدایی‌ناپذیری از کشور واحد فلسطین است.»

