چشمانداز دیدار فوری ترامپ و پوتین تاریک شد
شبکه سیانان به نقل از منابع مطلع گزارش داد امیدهای رئیسجمهور آمریکا برای برگزاری یک نشست فوری با همتای روس خود، حداقل فعلا در هالهای از ابهام قرار دارد؛ چرا که نشستی که قرار بود بین مشاوران ارشد دو رئیسجمهور برگزار شود، موقتا به تعویق افتاده است.
به گزارش ایلنا، شبکه «سیانان» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که امیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای برگزاری یک دیدار فوری با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، حداقل در حال حاضر ممکن است نقش بر آب شود.
بر اساس این گزارش، نشستی که قرار بود این هفته بین مشاوران ارشد دو رئیسجمهور در امور خارجی برگزار شود، بهطور موقت به تعویق افتاده است.
ترامپ روز پنجشنبه پس از تماس تلفنی با پوتین اعلام کرد که آنها برای برگزاری جلسهای با حضور مشاوران ارشد خود در هفته آینده به توافق رسیدهاند.
او در صفحه خود در تروث سوشال نوشت که نشستهای اولیه از سوی آمریکا توسط مارک روبیو، وزیر خارجه، همراه با چند نفر دیگر که انتخاب خواهند شد، هدایت میشود.
یک مقام کاخ سفید به شبکه سیانان اعلام کرد که نشست برنامهریزیشده بین مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و همتای روس او، سرگئی لاوروف، موقتا به تعویق افتاده است.
علت دقیق این تاخیر هنوز مشخص نشده است، هرچند یکی از منابع گفته که تفاوت دیدگاههای روبیو و لاوروف در خصوص امکان پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین یکی از دلایل احتمالی بوده است.