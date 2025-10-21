خبرگزاری کار ایران
انتخاب «سانائه تاکایچی» به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن ژاپن
پارلمان ژاپن ‌‌‌‌اولین نخست‌وزیر زن این کشور را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، پارلمان ژاپن ‌‌به توافق ائتلافی دست یافت و «سانائه تاکایچی» را به عنوان اولین نخست‌وزیر زن این کشور انتخاب کرد.

تاکایچی جایگزین «شیگرو ایشیبا»، نخست‌وزیر پیشین می‌شود و به خلاء سیاسی سه ماهه و کشمکش‌های پس از شکست فاجعه‌بار حزب لیبرال‌دموکرات در انتخابات ماه ژوئیه پایان می‌دهد.

ایشیبا که تنها یک سال به عنوان نخست‌وزیر دوام آورد، اوایل امروز -‌سه‌شنبه- به همراه کابینه خود استعفا داد و راه را برای جانشین خود هموار کرد.

 

