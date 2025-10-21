به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، پارلمان ژاپن ‌‌به توافق ائتلافی دست یافت و «سانائه تاکایچی» را به عنوان اولین نخست‌وزیر زن این کشور انتخاب کرد.

تاکایچی جایگزین «شیگرو ایشیبا»، نخست‌وزیر پیشین می‌شود و به خلاء سیاسی سه ماهه و کشمکش‌های پس از شکست فاجعه‌بار حزب لیبرال‌دموکرات در انتخابات ماه ژوئیه پایان می‌دهد.

ایشیبا که تنها یک سال به عنوان نخست‌وزیر دوام آورد، اوایل امروز -‌سه‌شنبه- به همراه کابینه خود استعفا داد و راه را برای جانشین خود هموار کرد.

