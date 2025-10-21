خبرگزاری کار ایران
رسانه‌ها گزارش دادند:

اتحادیه اروپا پنج‌شنبه دستور مصادره دارایی‌های مسدود روسیه را صادر می‌کند

رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند روز پنج‌شنبه رسماً کمیسیون اروپا را موظف به تهیه «پیشنهاد قانونی» برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع ‌کی‌یف کنند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی ‌تأیید کردند که رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند روز پنج‌شنبه رسماً کمیسیون اروپا را موظف به تهیه «پیشنهاد قانونی» برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع ‌کی‌یف کنند‌.

یکی از رسانه‌ها گزارش داد: «رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند کمیسیون اروپا را موظف به تهیه یک پیشنهاد قانونی برای استفاده از میلیاردها یورو دارایی‌های مسدود شده دولت روسیه برای تأمین مالی وام عظیم به اوکراین کنند، پس از آنکه بلژیک اعلام کرد که مانعی در این راه نخواهد بود.»

گزارش‌ها تأیید کرد که این موضوع احتمالاً در جلسه فصلی شورای اروپا در بروکسل، ‌پنج‌شنبه، اتفاق خواهد افتاد.

 

