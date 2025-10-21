چطور زندانهای اسرائیل به مدرسه رهبری حماس تبدیل شدند؟+ ویدئو
چگونه ممکن است زندانهای اسرائیل، از محلی برای مجازات به کارگاهی برای تربیت رهبران سیاسی و نظامی یک گروه و تشکلی تبدیل شوند؟ سالها حبس طولانی، آموزشهای خودآموز و تعامل زندانیان با یکدیگر در سلولها، تأثیری بلندمدت بر صحنه تحولات غزه داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، شهید یحیی السنوار بیش از ۲۰ سال در زندان مرکزی «هداریم» گذراند؛ جایی که زبان عبری را آموخت، کتابهای اطلاعاتی را مطالعه و ترجمه کرد و مهارتهای نظامی و سیاسی خود را تقویت کرد. پس از آزادی، او به فرماندهی حماس انتخاب شد و تا زمان شهادتش نیز به عنوان یکی از چهرههای اصلی این جنبش شناخته میشد.
صالح العاروری که هنگام آزادیاش در سال ۲۰۰۷ یکی از چهرههای ردهمیانی حماس بهشمار میرفت، بعدها به رهبری این جنبش در کرانه باختری رسید و مسئولیت برنامهریزی عملیاتهای مقاومتی بزرگ، از جمله حملات ۷ اکتبر، را بر عهده گرفت.
حسن سلامه و محمود عیسی سالها در زندان گذراندند، در حالی که مهارتهای خود را توسعه میدادند و به برنامهریزی مشغول بودند؛ عیسی در همین دوران به مطالعه قرآن و تالیف کتاب پرداخت.
توفیق ابو نعیم، از بنیانگذاران سرویس «المجد» شاخه امنیتی حماس، بیش از دو دهه در زندان به سر برد و زبان عبری را بهصورت روان فرا گرفت. او پس از آزادی در قالب تبادل اسرا در سال ۲۰۱۱، به یکی از چهرههای محوری در ساختار حکمرانی حماس تبدیل شد و سامانه امنیت داخلی منسجمی راهاندازی کرد که رسانههای عبری از آن با عنوان «چشمان بیدار» یاد کردهاند.
امروز، با فقدان رهبران ارشد و شهادت بیشتر اعضای دفتر سیاسی حماس، اسرائیل با پرسشی اساسی مواجه است: آیا ابو نعیم حاکم واقعی آینده غزه خواهد بود؟
آنچه این رهبران در زندانها فرا گرفتند، دو بعد داشت: یک بعد عقیدتی برای تثبیت وفاداریشان به حماس و بعد دیگر اطلاعاتی و فنی برای برنامهریزی حملات آینده. زندانها با امکانات آموزشی و بهداشتی خود، ناخواسته به بستری برای پرورش مهارتهای سیاسی و نظامی این زندانیان تبدیل شدند. سلول به سلول، درس به درس، نسلی تازه از رهبران حماس در دل زندانها شکل گرفت.