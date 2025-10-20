دیدار ترامپ و نخستوزیر استرالیا
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ« رئیسجمهوری آمریکا، گفت به اعتقاد وی، اوکراین احتمالاً قادر نخواهد بود سرزمینهایی که در جریان جنگ بهدست روسیه افتادهاند را بازپس گیرد.
ترامپ که امروز -دوشنبه- در دیدار با «آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا، صحبت میکرد، گفت: «آنها ممکن است هنوز بتوانند آن را بازپس بگیرند، اما من فکر نمیکنم بتوانند. من نگفتم که آنها حتماً پیروز خواهند شد. هر چیز ممکن است رخ دهد؛ جنگ چیز عجیبی است».
اظهارات تردیدآمیز ترامپ درباره پیروزی نهایی اوکراین چند روز پس از دیدار وی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری این کشور مطرح شد؛ دیداری که در آن رئیسجمهور آمریکا بیش از ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین، تمایل خود را به مذاکره برای دستیابی به توافق صلح نشان داد. ترامپ در عین حال از هر دو طرف خواست «فوراً جنگ را متوقف کنند».
این اظهارات همچنین نمونهای دیگر از تغییر مواضع ترامپ درباره چشمانداز اوکراین در این مناقشه بلندمدت است. وی در ماه سپتامبر گفته بود که اوکراین میتواند تمام سرزمینهای اشغالی را بازپس گیرد، در حالی که در جریان کارزار انتخاباتیاش در ۲۰۲۴ و اوایل سال جاری نیز بارها گفته بود برای توقف جنگ ممکن است اوکراین ناچار به واگذاری برخی مناطق باشد.