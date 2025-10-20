«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -دوشنبه- گفت که مسکو در ایجاد یک نظم جهانی عادلانه‌تر و چندقطبی‌تر پیشرفت محسوسی داشته است.

لاوروف در پیامی ویدیویی به شرکت‌کنندگان در هفدهمین نشست انجمن جهانی روسیه گفت: «روسیه، با همکاری متحدان و شرکای خود، در تلاش است تا یک نظم جهانی عادلانه‌تر و کثرت‌گراتر را بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد به طور کامل، جهان‌شمولی و وابستگی متقابل شکل دهد».

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: «خرسندم که اشاره کنم ابتکارات سازنده و وحدت‌بخش ما از حمایت گسترده جامعه بین‌المللی، حتی در کشورهایی که دولت‌هایشان اقدامات خصمانه‌ای انجام می‌دهند، برخوردار است».

وی خاطرنشان کرد که رویکرد سیاسی وحدت‌بخش روسیه از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است و حتی در کشورهای غیردوست، افراد زیادی هستند که با روسیه همدردی می‌کنند و ارزش‌های معنوی و اخلاقی آن را به اشتراک می‌گذارند.

دیلپمات ارشد روس افزود: «ما این را تشخیص می‌دهیم، آن را می‌بینیم و به آن افتخار می‌کنیم».

انتهای پیام/