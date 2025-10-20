خبرگزاری کار ایران
پکن:

جنگ تجاری به سود هیچ کدام از طرفین نیست

وزارت خارجه چین اعلام کرد که آمریکا به دنبال حل‌وفصل منازعات تجاری بر اساس برابری، احترام و منفعت متقابل باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن از واشنگتن خواسته تا منازعات تجاری را بر اساس برابری، احترام و منفعت متقابل حل کند.

در اظهار نظر در رابطه با درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه پکن موضع خود را در رابطه با  منابع معدنی کمیاب تغییر دهد و خرید دانه سویا از آمریکا را از سر بگیرد، جیاوکن گفت: «موضع ما در روابط چین-آمریکا و مسائل اقتصادی  با ثبات و آشکار است. تعرفه‌ها و جنگ تجاری به سود هیچ کدام از طرفین نیست. طرفین باید درگیر گفت‌وگو و حل اختلافات  بر اساس برابری احترام و منفعت متقابل  شوند.

ترامپ پیشتر گفته بود که واشنگتن ممکن است تعرفه بر محصولات چین را بردارد اما به دنبال تغییر موضع پکن در رباطه با مواد معدنی کمیاب و از سرگیری خرید دانه سویا آمریکا توسط چین به همان اندازه قبلی است.

پکن محدودیت‌های جدیدی را بر صادرات مواد معدنی کمیاب و آهن‌ربا اعمال کرده و خرید  دانه سویا از آمریکا را متوقف کرده است.

 

 

