نخست‌وزیر استرالیا امروز به کاخ سفید می‌رود

نخست‌وزیر استرالیا امروز به کاخ سفید می‌رود
نخست‌وزیر استرالیا در واشنگتن با رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، امروز -دوشنبه- در واشنگتن با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد.

وی طی این دیدار از منابع معدنی حیاتی فراوان کشورش به عنوان ابزاری برای کاهش تسلط چین بر منابع جهانی یاد خواهد کرد.

استرالیا ذخایر قابل توجهی از لیتیوم، کبالت، منگنز و حتی فلزات کمیاب دارد که در محصولات حیاتی مانند نیمه‌رساناها، تجهیزات نظامی، خودروهای برقی و آسیاب‌های بادی استفاده می‌شوند.

در حال حاضر، چین بر این بازار تسلط دارد و متهم به سوءاستفاده از موقعیت خود برای فشار بر شرکای تجاری خود است، موضوعی که مایه نگرانی ایالات متحده است.

 

