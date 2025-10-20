نیروهای روسیه و اوکراین باید در خط مقدم فعلی باقی بمانند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا باور دارد که نیروهای روسیه و اوکراین باید خصومت ها را کاهش دهند و در خط مقدم کنونی باقی بمانند.

ترامپ گفت که او و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در رابطه با دونباس گفت‌وگویی نداشتند و بر خواست خود از هر دو طرف برای توقف در جبهه کنونی تاکید کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده درباره توافقات احتمالی میان مسکو و کی‌یف در رابطه با مسائل سرزمینی گفت: «۷۸ درصد از این زمین تا به ایجای کار توسط روسیه تصرف شده است. آنها می‌توانند بعدا در رابطه با چیزی مذاکراه کنند».

در این گزارش فاش نشد که ترامپ به کدام منطقه اشاره می‌کند.

ترامپ اطمینان داد که در رابطه با انتقال کنترل دونباس به روسیه در جریان نشست هفدهم اکتبر خود با «ولودیمر زلسنکی» رئیس جمهور اوکراین صحبت نکرده است.

