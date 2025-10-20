خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

نیروهای روسیه و اوکراین باید در خط مقدم فعلی باقی بمانند

نیروهای روسیه و اوکراین باید در خط مقدم فعلی باقی بمانند
کد خبر : 1702419
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا خواستار توقف خصومت‌ها از سوی نیروهای روسیه و اوکراین و توقف در خط مقدم کنونی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا باور دارد که نیروهای روسیه و اوکراین باید خصومت ها را کاهش دهند و در خط مقدم کنونی باقی بمانند.

ترامپ گفت که او و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در رابطه  با  دونباس گفت‌وگویی نداشتند و بر خواست خود از هر دو طرف برای توقف در جبهه کنونی تاکید کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده درباره توافقات احتمالی میان مسکو و کی‌یف در رابطه با  مسائل سرزمینی گفت: «۷۸ درصد از این زمین تا به ایجای کار توسط روسیه تصرف شده است. آنها می‌توانند  بعدا در رابطه با چیزی مذاکراه کنند».

در این گزارش فاش نشد که ترامپ به کدام منطقه اشاره می‌کند.

ترامپ  اطمینان داد که در رابطه با انتقال کنترل دونباس به روسیه در جریان نشست هفدهم اکتبر خود با «ولودیمر زلسنکی» رئیس جمهور اوکراین صحبت نکرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ