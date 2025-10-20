خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

پوتین با یک تماس تلفنی، نظر ترامپ را درباره اوکراین تغییر داد

پولیتیکو، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رئیس‌جمهور اوکراین ناراضی از نشست اخیر خود در کاخ سفید بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پولیتیکو، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رئیس‌جمهور اوکراین ناراضی از نشست اخیر خود در کاخ سفید بازگشت. 

این منبع گفت که «ولودیمیر زلنسکی»،‌ رئیس‌جمهور اوکراین  به امید متقاعد کردن «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور اوکراین  برای تأمین موشک‌های تاماهاوک برای اوکراین به واشنگتن رفت، اما ناراضی آنجا را ترک کرد.

پولیتکو، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: «آمریکایی‌ها گفتند پوتین می‌خواهد به جنگ ادامه دهد و ماشین جنگی قدرتمندی دارد.»

این منبع افزود: «ویتکاف در گفت‌وگویی بین ترامپ و زلنسکی شرکت کرد و گفت که روس‌ها قصد دارند کل دونباس را تصرف کنند.»

وی افزود: «این حس وجود داشت که آمریکایی‌ها در حال آزمایش اوضاع با اوکراینی‌ها و آنچه ممکن است با آن موافقت کنند، هستند.»

پولیتکو، به نقل از یک منبع آگاه دیگر گزارش داد: «به نظر می‌رسد که پوتین با یک تماس تلفنی موفق شد بار دیگر نظر ترامپ را در مورد اوکراین تغییر دهد.»

 

