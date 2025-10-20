زاخارووا:
اروپا میخواهد هرگونه تلاش برای صلح در اوکراین را مختل کند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که اروپا به دنبال مختل کردن هرگونه تلاش برای صلح در اوکراین است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که اتحادیه اروپا پیش از دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکاییاش، به سمت «تلاشهای فعال خرابکارانه» روی آورده و به دنبال مختل کردن هرگونه تلاش برای صلح در اوکراین است.
وی گفت: «ما، البته، به دلیل سوءتفاهم از آنچه در حال وقوع است، آنچه را که در اطراف اتفاق میافتد، میبینیم و میشنویم. اتحادیه اروپا و جامعه تهاجمی اروپای غربی به سمت آنچه که آنها اقدامات فعال خرابکارانه مینامند، حرکت کردهاند.»
این دیپلمات خاطرنشان کرد: «بار دیگر، بیانیهها و تهدیدهایی وجود داشته است.»
وی خاطرنشان کرد: «ما درک میکنیم که آنها چه میخواهند انجام دهند. منظورم جامعه اروپای غربی است که توسط نگرشهای فوق لیبرال سابق آمریکا تغذیه میشود. البته، آنها میخواهند هرگونه آرمان صلحآمیز، از مذاکرات در مورد مذاکرات صلح گرفته تا اقدامات واقعی را مختل کنند.»