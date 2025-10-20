منابع آگاه گزارش دادند:
فیدان آمادگی ترکیه برای میانجیگری در بحران اوکراین را به اروپا اطلاع میدهد
وزیر خارجه ترکیه قصد دارد همتایان خود در اتحادیه اروپا را از آمادگی کشورش برای ارائه حمایت کامل از حل و فصل مناقشه اوکراین مطلع کند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری تاس به نقل از منابعی در وزارت خارجه ترکیه گزارش داد که «هاکان فیدان»، وزیر خارجه این کشور، قصد دارد همتایان خود در اتحادیه اروپا را از آمادگی کشورش برای ارائه حمایت کامل از حل و فصل مناقشه اوکراین مطلع کند.
فیدان در نشست وزرای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در روزهای ۱۹ و ۲۰ اکتبر شرکت میکند و در جلسهای در مورد امنیت دریای سیاه که در چارچوب این نشست برگزار میشود، سخنرانی خواهد کرد.
این منابع اعلام کردند که «فیدان آمادگی ترکیه را برای ارائه تمام حمایتهای ممکن برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین در اسرع وقت و برقراری صلحی عادلانه و پایدار ابراز خواهد کرد.»