ترامپ: آتشبس در غزه همچنان برقرار است/ عقبنشینی اسرائیل از توقف کمکرسانی به غزه
رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد که آتشبس میان اسرائیل و حماس در غزه همچنان برقرار است و حملات اخیر در رفح احتمالا توسط گروههای جداشده از حماس انجام شده است. همزمان، تلآویو تحت فشار واشنگتن تصمیم خود برای بستن گذرگاهها و توقف واردات کمکهای انسانی به غزه را لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، صبح امروز- دوشنبه- تاکید کرد که توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه همچنان برقرار است، و در پی حوادث اخیر در شهر رفح، هیچ تغییری در وضعیت کلی آتشبس ایجاد نشده است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری، احتمال داد که حملات روز یکشنبه در رفح توسط گروههای مسلح جداشده از حماس انجام شده باشد و ممکن است رهبری حماس در این اقدامات نقشی نداشته باشد.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «اما در هر صورت، موضوع به درستی و با قدرت مدیریت خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حملات هوایی اسرائیل گفت: «باید ببینیم چه اتفاقی میافتد. هدف ما دستیابی به صلح پایدار با حماس است و در عین حال ما میخواهیم از ادامه امنیت در منطقه اطمینان داشته باشیم.»
ترامپ در ادامه تأکید کرد که آتشبس «همچنان برقرار است».
همزمان با این اظهارات، منابع خبری از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر، دو فرستاده آمریکا به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای توافق آتشبس در غزه خبر دادند. این دیپلماتها قرار است با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و مقامات ارشد این رژیم دیدار، و روند عملیاتی کردن توافق آتشبس و بازگشایی گذرگاهها برای انتقال کمکهای انسانی را دنبال کنند.
از سوی دیگر، در پی فشارهای آمریکا، اسرائیل نیز تصمیم خود برای توقف واردات کمکهای انسانی به نوار غزه را لغو کرد و وعده داد که گذرگاهها از روز دوشنبه دوباره بازگشایی شود.
منابع عبری اعلام کردند که پیش از این، به دنبال نقض ادعایی آتشبس توسط حماس، تلآویو دستور توقف ورود کمکها را صادر کرده بود، اما واشنگتن با اعمال فشار، موجب عقبنشینی اسرائیل شد.
در همین حال، حماس بارها اعلام کرده است که هیچ نقضی از سوی این جنبش رخ نداده و این گروه به اجرای دقیق مفاد توافق آتشبس متعهد است. این توافق بر اساس طرح ترامپ شامل توقف جنگ، آزادی اسرای فلسطینی، توقف حملات و واردات کمکهای انسانی به غزه است.