ترامپ به زلنسکی: شروط روسیه را بپذیرید وگرنه «کییف نابود میشود»
روزنامه «فایننشال تایمز» نوشت رئیسجمهور اوکراین در دیداری پرتنش با همتای اوکراینیاش در کاخ سفید، از او خواست برای پایان بحران اوکراین به روسیه امتیاز دهد و هشدار داد در غیر این صورت، نظام کییف نابود میشود.
به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جریان دیداری پرتنش با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در واشنگتن، از وی خواسته است شروط روسیه برای پایان دادن به بحران اوکراین را بپذیرد؛ در غیر این صورت «نظام کییف نابود خواهد شد».
به نوشته این روزنامه، منابع آگاه اعلام کردند که ترامپ در نشست متشنج خود با زلنسکی در کاخ سفید، به وی هشدار داده است اگر اوکراین با شرایط روسیه موافقت نکند، با نابودی کامل روبهرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دیدار میان دو رئیسجمهور در چند نوبت به جلسهای متشنج تبدیل شد و ترامپ با بیتوجهی به نقشههای خطوط مقدم در اوکراین که در جلسه ارائه شده بود، بر لزوم دادن امتیازهای ارضی از سوی کییف برای دستیابی به توافق تأکید کرد.
زلنسکی و هیأت همراهش برای متقاعد کردن ترامپ به منظور دریافت موشکهای تاماهاوک به واشنگتن رفته بودند، اما رئیسجمهور آمریکا در نهایت از انجام این درخواست خودداری کرد.
ترامپ در ادامه با ابراز اطمینان از امکان دستیابی به توافق در اوکراین گفت که اوضاع بهخوبی پیش میرود و «صلح بدون نیاز به تاماهاوک محقق خواهد شد».
ترامپ تاکید کرد که نباید منافع آمریکا با ارسال تسلیحات به اوکراین به خطر بیفتد.
پیشتر روزنامه واشنگتنپست به نقل از دو مقام آگاه از گفتوگوی اخیر سران روسیه و آمریکا نوشت که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه پایان جنگ با اوکراین را منوط به کنترل کامل استان دونتسک اوکراین کرده است.