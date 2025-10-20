خبرگزاری کار ایران
هیچ مذاکره‌ای درباره واگذاری دونباس صورت نگرفته است

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که هیچ گفت‌وگویی درباره واگذاری منطقه دونباس توسط اوکراین به روسیه انجام نشده است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که هیچ گفت‌وگویی درباره واگذاری منطقه دونباس توسط اوکراین به روسیه انجام نشده است.

 ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در دیدار ۱۷ اکتبر به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین پیشنهاد داده تا تمام منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند، گفت: «نه، ما هرگز درباره آن صحبت نکردیم. ما معتقدیم که آن‌ها (روسیه و اوکراین) باید در همان خط مقدم متوقف شوند».

وی افزود که هماهنگی در این زمینه بسیار دشوار است. اگر برخی بگویند «این بخش از آن ماست» و برخی دیگر بگویند «ما این‌جا هستیم»، گزینه‌های متفاوتی پیش می‌آید. بنابراین می‌گویم باید همین حالا در خط مقدم متوقف شوند، به خانه‌هایشان برگردند، کشتار را متوقف کنند و به جنگ پایان دهند.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که این منطقه باید در وضعیت کنونی خود که حدود ۷۸ درصد از آن در کنترل مسکو است، باقی بماند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت که گمان نمی‌کند رهبری جنبش حماس در نقض توافق آتش‌بس نقش داشته باشد.

وی افزود که آتش‌بس در نوار غزه همچنان برقرار است.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که امروز -دوشنبه- جزئیات بیشتری درباره تعرفه‌های گمرکی جدید علیه کلمبیا منتشر خواهد کرد.

 

