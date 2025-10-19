اقدام قاطع علیه حماس انجام خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به وزیر دفاع و دیگر سرویس‌های امنیتی این رژیم دستور داده تا اقدامی قاطع علیه حماس در غزه داشته باشند.

بر اساس گزارش دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این دستور پس از گزارش‌های ادعایی مبنی بر حمله حماس به نیروهای ارتش اشغالگر صادر شده است.

دفتر نتانیاهو همچنین اعلام کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل این دستور را در جریان جلسه با «یسرائیل کاتز» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی و روسای شین بت و موساد صادر کرده است.

