خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای نتانیاهو:

اقدام قاطع علیه حماس انجام خواهد شد

اقدام قاطع علیه حماس انجام خواهد شد
کد خبر : 1702280
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اقداماتی قاطع علیه جنبش حماس انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به وزیر دفاع و دیگر سرویس‌های امنیتی  این رژیم  دستور داده تا اقدامی قاطع علیه حماس در غزه داشته باشند.

بر اساس گزارش دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این دستور پس از گزارش‌های ادعایی مبنی بر حمله حماس به نیروهای ارتش اشغالگر صادر شده است.

دفتر نتانیاهو همچنین اعلام کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل این دستور را در جریان جلسه با «یسرائیل کاتز» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی و روسای شین بت و موساد صادر کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ