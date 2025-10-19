خبرگزاری کار ایران
سارکوزی: از زندان نمی‌ترسم

رئیس جمهور سابق فرانسه گفت که ترسی از زندان ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه لا تریبون دیمانش گزارش داد که «نیکولا سارکوزی»، رئیس جمهور سابق فرانسه، که قرار است از روز سه‌شنبه پس از محکومیت به تلاش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی انتخاباتی از لیبی در سال ۲۰۰۷، دوره پنج ساله زندان خود را آغاز کند، گفت که از رفتن به زندان نمی‌ترسد.

سارکوزی که قرار است در ۲۱ اکتبر در زندان سانته پاریس زندانی شود، به این روزنامه گفت که از قبل چمدان‌هایش را بسته و پیش از شروع دوره محکومیتش احساس آرامش می‌کند.

رئیس جمهور سابق فرانسه گفت: «من از زندان نمی‌ترسم. سرم را بالا نگه می‌دارم، حتی جلوی دروازه‌های سانت(زندان)».

وی توضیح داد که هیچ امتیاز ویژه‌ای درخواست نخواهد کرد و قصد دارد زندان کتاب بنویسد.

 

