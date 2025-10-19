بیلد خبر داد:
تعویق فعالیتهای فرودگاه مونیخ
رسانه آلمانی از تعویق فعالیتهای فرودگاه مونیخ در پی مشاهده موارد مشکوک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از، روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که امروز -یکشنبه- در پی مشاهده موارد مشکوک، فعالیتهای فرودگاه مونیخ به طور موقت به تعویق افتاد.
بر اساس این گزارش، پس از چندین حادثه با پهپادها در اوایل ماه اکتبر، شاهدان عینی در فرودگاه مونیخ، روز شنبه بار دیگر از مشاهده موارد مشکوک خبر دادند. پروازها در فرودگاه مونیخ به حالت تعلیق درآمد.
این روزنامه نوشت که پلیس باواریا این سوال را که آیا منظور آنها از مشاهده مورد مشکوک پهپاد بوده است یا خیر را بیپاسخ گذاشته است.