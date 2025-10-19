خبرگزاری کار ایران
سیارتو:

​از هیچ تلاشی برای موفقیت نشست پوتین-ترامپ دریغ نمی‌کنیم

​از هیچ تلاشی برای موفقیت نشست پوتین-ترامپ دریغ نمی‌کنیم
وزیرخارجه مجاستان گفت که کشورش آماده است تا هرچه در توان دارد برای موفقیت آمیز بودننشست صلح روسای جمهور آمریکا و روسیه در بوداپست انجام دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان در  یک گفت‌وگوی رادیویی گفت  که کشورش آماده است  تا هر اقدام امکان پذیری را برای نشستی موفقیت آمیز میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در بوداپست، انجام دهد.

سیارتو گفت: «مجارستان هر چه در توان دراد انجام می‌دهد تا این نشست موفقیت آمیز باشد و هرچه در توان دارد را برای ترویج صلح به کار می‌گیرد».

وزیر خارجه مجارستان اظهار داشت: «زمان و جزئیات این  مذاکرات پس از مشاوره میان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، در روزهای آتی اعلام خواهد شد».

وی افزود: «سه  سال و نیم پیش هنگامی که جنگ رخ داد، مجارستان اعلام کرد که آماده کمک کردن است. آماده است تا به عنوان یک میانجی هر فعالیت مهمی برای صلح  انجام دهد.  اکنون ما به نقطه‌ای یا رسیده‌ایم که روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کرده‌اند که نشست صلح را در بوداپست برگزار کنند».

 

 

 

