با کابل در مورد لزوم توقف فوری تروریسم توافق کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر دفاع پاکستان گفت که این کشور با افغانستان بر سر ریشه‌کنی تروریسم توافق کرده است.

وزیر دفاع پاکستان گفت: «ما با کابل در مورد لزوم توقف فوری تروریسم و ​​تلاش جدی هر دو کشور برای ریشه‌کنی آن توافق کردیم.»

وزیر دفاع پاکستان افزود: «این توافق با میانجیگری قطر و ترکیه حاصل شده و درک گسترده‌ای از آتش‌بس و توقف خصومت‌ها وجود دارد.»

وی عنوان کرد: «حضور قطر و ترکیه و نیت خیر آنها برای دستیابی به توافق، تضمینی برای توقف تروریسم است.»

انتهای پیام/