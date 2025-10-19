وزیر دفاع پاکستان:
با کابل در مورد لزوم توقف فوری تروریسم توافق کردیم
وزیر دفاع پاکستان گفت که این کشور با افغانستان بر سر ریشهکنی تروریسم توافق کرده است.
وزیر دفاع پاکستان گفت: «ما با کابل در مورد لزوم توقف فوری تروریسم و تلاش جدی هر دو کشور برای ریشهکنی آن توافق کردیم.»
وزیر دفاع پاکستان افزود: «این توافق با میانجیگری قطر و ترکیه حاصل شده و درک گستردهای از آتشبس و توقف خصومتها وجود دارد.»
وی عنوان کرد: «حضور قطر و ترکیه و نیت خیر آنها برای دستیابی به توافق، تضمینی برای توقف تروریسم است.»