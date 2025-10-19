واشنگتن پست گزارش داد:
فشار ویتکاف بر کییف برای امتیاز دهی به روسیه
واشنگتن پست به نقل از چند منبع آگاه از فشار فرستاده آمریکا بر اوکراین برای امتیاز دهی به روسیه در جمهوری خلق دونتسک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، واشنگتن پست گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در جراین دیدار ترامپ و «ولودیمیر زلسنکی » همتای اوکراینی ، هیئت کییف را برای امتیازدهی به روسیه تحت فشار قرار داد.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «ویتکاف خواستار این است که هیئت اوکراینی کنترل جمهوری خلق دونتسک را به روسیه بسپارد با این توضیح که این منطقه اکثریتی روس زبان دارد».
آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که ترامپ در جریان دیدار با زلنسکی در کاخ سفید در هفدهم اکتبر، به وی گفته است که قصد ندارد موشکهای تاماهاک برای اوکراین تامین کند.
این روزنامه گزارش داد که ترامپ این مسئله را روشن کرد که الویت اولش دیپلماسی است و تامین موشکهای تاماهاک برای اوکراین ممکن است این تلاشها را تحت الشعاع قرار دهد.