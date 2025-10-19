خبرگزاری کار ایران
توافق شرم‌ااشیخ، نقطه عطفی تاریخی برای غزه و منطقه است

توافق شرم‌ااشیخ، نقطه عطفی تاریخی برای غزه و منطقه است
کد خبر : 1702070
وزیر خارجه ترکیه توافق به دست آمده در نشست شرم‌الشیخ را نقطه عطفی برای نوار غزه و منطقه دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه روزگذشته -شنبه-  در یک برنامه تلویزیونی درباره پیامدهای آتش‌بس غزه، استراتژی دیپلماتیک ترکیه و چشم‌انداز منطقه‌ای پس از این توافق بحث کرد.

فیدان، روزگذشته -شنبه- توافق حاصل شده در نشست «شرم‌الشیخ» را یک امضای تاریخی و نقطه عطفی برای نوار غزه و خارومیانه دانست.

وی گفت: «این یک امضای تاریخی بود. برای غزه، برای منطقه و برای تاکید مجدد بر رهبری جهانی رئیس جمهور ما بسیار مهم بود».

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که  فروپاشی آتش‌بس، نه منجر به یک جنگ متعارف، بلکه به یک نسل‌کشی مجدد  منجر خواهد شد.

 

