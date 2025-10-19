خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده تفنگداران آمریکا: نبرد بعدی در راه است

فرمانده تفنگداران آمریکا: نبرد بعدی در راه است
کد خبر : 1702028
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده تفنگداران آمریکایی گفت که نبرد بعدی در راه است و این نیروها باید برای آن آماده باشند.

به گزاری ایلنا به نقل از فاکس نیوز، ژنرال «اریک اسمیت» فرمانده تفنگداران آمریکا، در جریان سخنرانی در  کمپ ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی آمریکا گفت که نبرد بعدی در راه است.

اسمیت با بیان اینکه  این نیروها  (تفنگدارن و ملوانان)   «نیروی ۹۱۱» (اضطراری) آمریکا هستند و هشدار داد که تفنگداران دریایی باید برای هر اتفاقی که در آینده رخ می‌دهد، آماده باشند.

وی اظهار داشت: «نبرد بعدی در راه است، تفنگداران نیروی دریایی باید آماده باشند. آماده برای نبرد، برای پیروزی».

فرمانده تفنگداران آمریکا افزود: «هنگامی که وضعیت بسیار مهم شود، این فناوری یا تجهیزات نیستند که برنده می‌شوند، بلکه قابلیت اطمینان، قاطعیت و شخصیت تفنگدار دریایی یا ملوانی که آن را در اختیار دارد، تعیین‌کننده است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ