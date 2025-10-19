انهدام یک هسته تروریستی وابسته به داعش در سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور سوریه از انهدام یک هسته تروریستی وابسته به سازمان داعش که در یکی از مناطق شمالی استان دمشق فعالیت داشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این وزارتخانه اعلام کرد که اداره کل اطلاعات پس از پیگیری میدانی دقیق و رصد مستمر تحرکات این هسته تروریستی، با همکاری فرماندهی امنیت داخلی استان دمشق یک عملیات امنیتی فشرده‌ای را انجام داد.

وزارت کشور سوریه افزود که این عملیات امنیتی منجر به مصادره و ضبط تسلیحات و مهمات و تحویل مجرم دستگیر شده به نهادهای ذی ربط برای تکمیل تحقیقات و اتخاذ اقدامات بازدارنده علیه وی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه شده است.

