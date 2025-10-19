اصرار نتانیاهو بر بستن گذرگاه رفح؛
حماس خواستار بازگشایی شد و واشنگتن ابراز نارضایتی کرد
در واکنش به تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاه رفح، جنبش حماس آن را نقض توافق آتشبس دانست و خواستار اقدام فوری میانجیها و طرفهای ضامن شد. همزمان، واشنگتن نیز از اقدام تلآویو ابراز نارضایتی کرده و مدیریت مستقیم اجرای توافق آتشبس در غزه را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، جنبش مقاومت حماس تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مبنی بر ممانعت از بازگشایی گذرگاه رفح را نقض توافق آتشبس دانست و اعلام کرد که این اقدام، تداوم تعهدات تلآویو را زیر سوال میبرد.
حماس در بیانیهای تأکید کرد که بسته ماندن گذرگاه رفح باعث تاخیر در عملیات تحویل اجساد اسرای اسرائیلی و پیشبرد مفاد توافق خواهد شد و از میانجیها و طرفهای ضامن خواست تا برای بازگشایی فوری آن وارد عمل شوند.
دفتر رسانهای دولتی در نوار غزه نیز نتانیاهو را به مانعتراشی در اجرای توافق آتشبس و ادامه بسته ماندن معابر و محدودیت واردات غذا متهم کرد و خواستار اقدام فوری طرفهای ضامن برای ملزم کردن تلآویو به اجرای مفاد توافق شد.
پیشتر، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که معبر رفح تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند و بازگشایی آن منوط به همکاری حماس در تحویل اجساد اسرای اسرائیلی و اجرای چارچوب توافق است.
همزمان، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایالات متحده از تصمیم نتانیاهو برای حفظ گذرگاه رفح در وضعیت بسته، ناراضی است. یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که واشنگتن از اقدام تلآویو ناراضی است و مدیریت مراحل اجرای توافق آتشبس در غزه را بهطور مستقیم بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، آمریکا همچنین مکانیسم نظارت بر اجرای توافق غزه را تکمیل کرده و این سازوکار رسما تا پایان هفته جاری زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا آغاز به کار خواهد کرد.
در همین حال، نیروهای حماس در غزه همچنان به جستوجو و بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوارها ادامه میدهند تا آنها را مطابق توافق، به تلآویو تحویل دهند.
از زمان اجرای مرحله اول توافق آتشبس، تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و در تازهترین مورد، روز جمعه ۱۱ فلسطینی در هنگام بازگشت به خانه خود در منطقه الزیتون شهر غزه بر اثر اصابت گلولههای توپخانهای شهید شدند.