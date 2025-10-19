به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به عزم اتحادیه اروپا و ناتو برای ادامه درگیری در اوکراین تا آخرین اوکراینی اشاره کرد.

اولیانوف در تلگرام نوشت: «به نظر می‌رسد که طی سه سال گذشته، ناتو و اتحادیه اروپا تمایل خود را برای ادامه اقدامات نظامی در اوکراین تا آخرین اوکراینی نشان داده‌اند.»

