ناتو و اروپا می‌خواهند تا آخرین اوکراینی به جنگ ادامه دهند

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به عزم اتحادیه اروپا و ناتو برای ادامه درگیری در اوکراین تا آخرین اوکراینی اشاره کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به عزم اتحادیه اروپا و ناتو برای ادامه درگیری در اوکراین تا آخرین اوکراینی اشاره کرد.

اولیانوف در تلگرام نوشت: «به نظر می‌رسد که طی سه سال گذشته، ناتو و اتحادیه اروپا تمایل خود را برای ادامه اقدامات نظامی در اوکراین تا آخرین اوکراینی نشان داده‌اند.»

 

